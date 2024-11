Carreta carregada com 24 toneladas de ração tomba na Washington Luís

Compartilhar no facebook

Na manhã desta quinta-feira (14), um caminhão carregado com 24 toneladas tombou na rodovia SP-310, em Corumbataí, após o motorista realizar uma manobra brusca para evitar uma colisão.

De acordo com informações da Artesp, o condutor da carreta trafegava pela rodovia sentido interior/capital, quando percebeu veículos à frente em lentidão. Para evitar um choque, desviou rapidamente para a faixa um de rolamento, mas perdeu o controle do veículo, que acabou tombando no canteiro central, onde ficou imobilizado.

Equipes de atendimento foram acionadas e isolaram o local para assegurar a fluidez do tráfego e evitar outros acidentes. O motorista recusou atendimento médico.

