Na madrugada desta quinta-feira (16), um acidente foi registrado no km 188 da rodovia Washington Luís (SP-310), envolvendo uma carreta que perdeu o controle devido à aquaplanagem.

De acordo com informações da Artesp, o motorista trafegava pela rodovia sob chuva intensa quando a carreta deslizou na altura do município de Corumbataí. Em seguida o veículo colidiu contra a barreira de concreto, imobilizando-se no canteiro central. Apesar do impacto, não houve relatos imediatos de feridos.

