Cão é resgatado em situação crítica após ser encontrado em armadilha

Cachorro foi resgatado pela Polícia Ambiental - Crédito: Divulgação

Um cachorro foi salvo por policiais ambientais de Santa Rita do Passa Quatro após ser encontrado em uma armadilha no interior da Fazenda do Coelho, em Porto Ferreira, na última terça-feira (22). O animal estava desnutrido, sem água e sem forças, em um local de difícil acesso.

Após o resgate, o cão foi levado para o Centro de Zoonoses de Porto Ferreira, onde recebeu cuidados veterinários intensivos. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o responsável pelos maus-tratos.

