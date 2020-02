Cantor sertanejo da região morre afogado no litoral do RJ

Glaucio estava em um momento promissor da carreira - Crédito: Divulgação

O cantor Glaucio Lopes, de Limeira- a 80 km de São Carlos, morreu na tarde desta segunda-feira (24), em Paraty (RJ). Informações dão conta que ele teria tropeçado em uma pedra e caído no mar. Depois se afogou.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local, mas o cantor já estava morto.

Glaucio tinha 28 anos e estava num momento promissor da carreira. Ele começou a cantar ainda criança, participava de todas as atividades da escola com o foco no estilo sertanejo universitário.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também