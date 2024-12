Caminhoneiro perde a vida após colisão traseira na SP-330

No final da tarde desta terça-feira (10), um acidente envolvendo dois caminhões terminou com um dos motoristas morto na rodovia Anhanguera (SP-330), em Pirassununga. De acordo com informações fornecidas pela Artesp, o condutor de um caminhão VW 8160 trafegava na faixa adicional quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu na traseira de um caminhão Ford F7000.

Após o impacto, o caminhão VW 8160 também chocou-se contra a barreira de concreto localizada no acostamento. O motorista morreu na hora, enquanto o condutor do Ford nada sofreu. As causas do acidente serão apuradas.

