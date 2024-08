Caminhoneiro fica ferido em grave acidente na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Um grave acidente envolvendo dois caminhões deixou um caminhoneiro ferido na tarde desta sexta-feira (16), na Rodovia Washington Luis, KM 307, em Matão. De acordo com informações preliminares, um dos veículos colidiu violentamente na traseira do outro, causando danos significativos e deixando o motorista preso às ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram um trabalho intenso para resgatar a vítima. Após ser libertado, o caminhoneiro foi encaminhado um hospital de Matão. As causas do acidente são desconhecidas.

