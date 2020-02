Caminhão que havia acabado de carregar motores na fábrica da VW sofre acidente na SP-330

Cavalo mecânico ficou empinado após o acidente - Crédito: Colaborador/SCA

Uma carreta que saiu da fábrica de motores da Volkswagen transportando motores se envolveu em um acidente na tarde desta quinta-feira (6), na rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do município de Limeira.

O motorista informou que estava carregado com 25 toneladas de motores e seguia com destino a São Bernardo do Campo e ao tentar ultrapassar um veículo o carro voltou e precisou frear bruscamente.

Desgovernado, o caminhão deu um “L” e foi parar no canteiro central. Por sorte ninguém se feriu.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também