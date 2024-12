Caminhão carregado de laranjas capota Na SP-330

Compartilhar no facebook

Na tarde desta terça-feira (24), um caminhão carregado de laranjas capotou, interditando completamente a alça de acesso da Rodovia Anhanguera (SP-330), no km 170,500, sentido Sul, em Araras (SP)..

Parte da carga de laranjas foi espalhada na via, complicando a remoção e intensificando os transtornos no tráfego. Segundo a concessionária Intervias, uma pessoa sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local.

Equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e do SAMU trabalham na ocorrência para liberar a pista e remover o veículo.

