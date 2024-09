Caminhão carregado com galões de água capota na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Caminhão capotou na WL - Crédito: Artesp

Um acidente envolvendo um caminhão Mercedes Benz 1513 carregado com galões de água ocorreu na tarde desta terça-feira (10), na Rodovia Washington Luís (SP-310), no quilômetro 309, em Matão.

De acordo com informações , a condutora do veículo perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e ao voltar para a pista, capotou. O caminhão ficou atravessado na pista, obstruindo parcialmente o tráfego.

Equipes de resgate foram acionadas e socorreram a motorista, que foi encaminhada para um hospital da região. O estado de saúde dela ainda não foi divulgado.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito. As faixas 1 e 2 da rodovia foram liberadas, mas o acostamento permanece interditado para a realização dos trabalhos de remoção do veículo e da carga.

As causas do acidente estão sendo investigadas.

