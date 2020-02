Caixão vira após coveiro tentar enterrar mulher em cova inundada em cidade da região

Coveiros tentaram sepultar o corpo de uma mulher em uma cova inundada - Crédito: GCN Franca

A chuva que caiu desde o início do ano em todo o interior paulista causou inúmeros transtornos em centenas de cidades e em Franca, um caso inusitado deixou transtornada uma família.

O cemitério Santo Agostinho passou por uma situação delicada e pelo menos 10 sepulturas foram comprometidas pelas fortes enxurradas e uma imagem no Instagram do jornalista Leandro Vaz mostrou a situação constrangedora de uma família. Coveiros tentaram sepultar o corpo de uma mulher em uma cova inundada. O resultado final causou revolta e dor.

Segundo Elaine Biana Lucas Teixeira, sua mãe faleceu no dia 14 de janeiro e antes do sepultamento havia chovido muito. Os coveiros tentaram colocar o caixão em cima da água e ele virou. A filha, emocionada, disse que se sentiu humilhada, além do sofrimento que passava naquele momento.

Elaine é filha de Luzia Biana Lucas, 84 anos. Ela faleceu dia 14 e foi enterrada no dia seguinte. Familiares revoltados registraram cenas do episódio e nas imagens é possível ver o caixão todo enlameado e de ponta cabeça.

A filha conta ainda que após o episódio os coveiros abandonaram o sepultamento e somente um ajudou a retirar a água da cova. (com GCN Net)

