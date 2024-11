Cachorro é atingido por dois tiros na cabeça e sobrevive

Na madrugada de quinta-feira (31), um bull terrier chamado Thor sofreu ferimentos graves após ser atingido por dois tiros na cabeça em um lava-rápido na Avenida Jacob Cover, no bairro Jardim Caieira, em Limeira (SP). O caso foi registrado pela polícia, que já deu início à investigação.

De acordo com o dono do lava-rápido, Thor, que atuava como cão de guarda no local, foi encontrado ferido no início da manhã, ao abrir o estabelecimento. Vizinhos relataram ter ouvido o que parecia ser uma briga entre cães por volta das 5h, seguida de dois disparos cerca de 20 minutos depois.

Thor foi rapidamente levado a uma clínica veterinária e permanece em estado grave. A polícia investiga o caso e trabalha com a hipótese de que um outro animal tenha se aproximado do portão, provocando uma reação de defesa por parte de Thor, seguida pelos disparos que o feriram.

