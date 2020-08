Crédito: Divulgação/Whatsapp

A exemplo das praias no litoral paulista, o calor levou muitos turistas para a represa do Broa, em Itirapina, neste domingo (30). Leitores encaminharam imagens da movimentação no balneário via whatsapp do portal.

Itirapina se encontra na faixa amarela do Plano São Paulo. O último boletim emitido pela Prefeitura Municipal na última sexta-feira (28) mostra que a cidade contabiliza 175 casos da doença, com seis mortes.

