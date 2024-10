Briga em Rincão termina em morte e um preso

SIGA O SCA NO

04 Out 2024 - 09h37

04 Out 2024 - 09h37 Por Da redação

Ricardo Aparecido Dos Santos tinha 32 anos -

Um briga em Rincão, na madrugada desta sexta-feira (4), resultou na morte de um homem. Segundo informações, Ricardo Aparecido Dos Santos, 32, teria sido agredido por Manuel Mescias Dos Santos, 49 que, em seguida, aplicou um golpe de estrangulamento na vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois homens estavam em uma residência no bairro Taquaral consumindo bebidas alcoólicas quando Ricardo chegou ao local em estado alterado, agredindo Manuel com tapas e quebrando seu celular. Em resposta, Manuel usou um “mata leão” para conter Ricardo, o que, segundo seu relato, causou o desmaio da vítima. Ao perceber que Ricardo não respondia, Manuel acionou a Polícia Militar.

A equipe policial, composta pelos Cabos Jairo e Ribeiro, encontrou Ricardo sem vida. A Polícia Civil também esteve presente para realizar os procedimentos periciais. Roupas do indiciado, com vestígios de sangue, foram apreendidas.

Manuel Mescias Dos Santos foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública de Santa Ernestina.

Leia Também