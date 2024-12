Briga de trânsito envolve motorista de ônibus e condutor de carro

Compartilhar no facebook

Na manhã desta quinta-feira (12), uma confusão envolvendo o motorista de um ônibus da Paraty Mobilidade e o condutor e passageiro de um veículo Gol chamou a atenção de quem passava pela região do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em Matão. Uma testemunha que estava no local registrou a cena com um celular.

Segundo apurado, o motorista do Gol chegou a retirar uma barra de ferro do porta-malas durante o desentendimento, mas foi contido antes que o objeto fosse usado. Apesar da gravidade da situação, a Polícia Militar não foi acionada no momento, mas a Polícia Civil irá investigar o caso.

Os motivos que levaram a briga não foram divulgados.

Posicionamento da empresa

Em nota, a Paraty Mobilidade lamentou o episódio e informou que o motorista envolvido foi temporariamente afastado enquanto os fatos são apurados. A empresa destacou que seus colaboradores passam por treinamentos para lidar com conflitos de forma segura e acionando as autoridades quando necessário.

Nota à Imprensa

A Paraty Mobilidade lamenta profundamente o ocorrido na cidade de Matão, no dia 11 de dezembro de 2024, envolvendo um de nossos motoristas em uma discussão no trânsito com outros dois homens.

Reiteramos que todos os nossos colaboradores, especialmente os motoristas de nossos coletivos, passam por treinamentos e são orientados a, em situações de conflito, priorizar a segurança e acionar as autoridades competentes para a devida resolução dos casos.

Diante do ocorrido, o motorista foi temporariamente afastado de suas atividades até que todos os fatos sejam apurados e a situação devidamente esclarecida.

A Paraty Mobilidade reafirma seu compromisso com a segurança, o respeito e o bem-estar de todos os envolvidos em suas operações, e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos.





