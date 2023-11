Biblioteca Municipal de Ibaté recebe exposição "Goela à dentro", do artista visual Luis Paulo Cabral

A partir do dia 21 de novembro, a Biblioteca Municipal de Ibaté recebe e expõe pinturas do artista visual Luis Paulo Cabral, nascido em São Paulo, mas que desde pequeno mudou-se para Ibaté, onde passou a maior parte de sua infância e juventude.

Segundo o autor, Luis Cabral, a exposição “Goela à dentro” tem o propósito de ilustrar sentimentos, pensamentos e até mesmo frustrações através de um processo de cura e transmutação. As obras expostas foram pintadas em acrílica sobre material de descarte, como retalhos de jeans, linho cru e tiras de algodão e servem como uma plataforma que sustenta a beleza do caos e a ressignificação de processos. Ainda de acordo com o autor, as obras foram pintadas entre 2022 e 2023, um período de nebulosidade política que retrata uma fase em que Cabral, pessoa preta, experimentou uma série de difíceis experiências em Florianópolis-SC.

Para Letícia Silveira, bibliotecária responsável, é uma honra poder expor e divulgar o trabalho de Cabral. “O artista tem uma linda trajetória pelas mais diversas formas de arte”. Ainda para a bibliotecária, os espaços culturais de Ibaté têm o dever de enaltecer e divulgar os artistas locais para que tenham maior visibilidade e, consequentemente, maiores oportunidades no meio artístico. “Luis Cabral é extremamente talentoso e seu trabalho com certeza deve ser enaltecido e apreciado. Convido toda a comunidade para uma visita à biblioteca, onde suas telas ficarão expostas durante o final do mês de novembro e todo o mês de dezembro para a apreciação gratuita do público” finalizou.

Sobre o autor:

Luis Paulo Cabral é artista visual, muralista, performer, designer, ilustrador, modelo, estilista, poeta, entre diversas outras habilidades.

Nasceu em 1989, em Vila Formosa, na zona Leste de São Paulo, tendo passado a primeira infância em Papagaio, um pequeno vilarejo no município de Pesqueira, Pernambuco, onde foi alfabetizado. Aos 7 anos, Cabral mudou-se para Ibaté, onde se inseriu nas artes através de projetos e ações sociais como aulas de dança, desenho, teatro e música, despertando nele a necessidade de criar.

Autodidata, Cabral aprende fazendo. Cresceu em lar matriarcal, filho de mãe solo, e criado por sua avó, tias e tios, encontrando na arte a sua maneira de aprender.

Estudou em escola pública, tendo a arte exercido um grandioso papel em sua mente inquieta, facilitando o aprendizado de várias áreas como história e linguagem, através da música, poesia, dança e teatro.

Ao longo da vida, Cabral fez de tudo: vendeu sorvete, saco de lixo de porta em porta, foi mecânico de usinagem, vendedor de seguros, designer, entre várias outras profissões. Mas fazer arte e mudar as coisas é, sem dúvidas, o que lhe interessa mais.

Um pouco sobre sua trajetória:

- Teve seu trabalho exposto no primeiro museu de arte virtual da quarentena, na quarta maior galeria de arte a céu aberto do país, no Morro da Mariquinha – Florianópolis;

- Esteve na 52ª Casa de Criadores em São Paulo como Estilista, em colaboração com o Ateliê TRANS MORAS e Casa dy Criaturas;

- Expôs e realizou performances de "live painting" em inúmeros eventos em Florianópolis e Blumenau.

Para saber mais sobre Luis Cabral, acesse a sua rede social no Instagram: @cabralilustra

A Biblioteca Municipal está localizada na Avenida São João, nº 742, ao lado da Secretaria Municipal de Educação. Telefone para contato: (16) 3343-3067.

