Biblioteca Municipal de Ibaté promove exposição de obras em comemoração ao mês da “Consciência Negra”

A Biblioteca Municipal de Ibaté, realiza durante todo o mês de novembro, a exposição de obras literárias disponíveis em seu acervo que promovam uma reflexão especial sobre o Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro no Brasil, trazendo temas relacionados à consciência e representatividade negra, bem como obras escritas por autoras e autores afrodescendentes, para maior visibilidade e conhecimento do público.

Além dos livros, a exposição conta também com textos informativos sobre o histórico da data e a trajetória de Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos brasileiros da resistência à escravidão.

Para Letícia Silveira, bibliotecária responsável, as bibliotecas públicas são instituições sociais que têm como missão atender a toda comunidade onde estão inseridas. “Desta forma, pensando a importância da representatividade nos acervos das bibliotecas públicas, é mais que urgente a necessidade de possibilitar o acesso ao legado bibliográfico, sobretudo de literatura, de escritoras e escritores negros à população, demonstrando o quanto esses autores são fundamentais no letramento racial e prática antirracista, a fim de que as bibliotecas possam constituir-se em espaços verdadeiramente democráticos e representativos da sociedade brasileira”, destacou.

Os livros em exposição integram o acervo público da Biblioteca Municipal e poderão ser emprestados, mediante a realização de um cadastro gratuito, onde é necessária somente a apresentação de um documento com foto e um comprovante de residência para que seja concluído.

A mostra estará aberta até o final do mês de novembro, com visitação de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h30, onde o público poderá conferir as obras.

A Biblioteca Municipal de Ibaté fica localizada na Avenida São João, nº 742, Centro, Ibaté. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone e Whatsapp (16) 3343-3067.

