Biblioteca de Ibaté recebe a contadora de histórias Rita Cândido

Em comemoração ao Dia do Livro Infantil, a Biblioteca Municipal de Ibaté, apresenta em suas dependências, nesta quarta-feira, 17, às 14h30, a contação de histórias, apresentada por Rita Cândido, com classificação livre e aberta à toda a população.

A ação proposta pela contadora de histórias visa estimular a imaginação e contribui para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional de crianças, jovens e adultos, auxiliando na comunicação, socialização, autonomia, construção do conhecimento e melhora nas habilidades espaciais e motoras.

A bibliotecária Letícia Silveira, conta que Rita é professora, contadora de histórias e é escritora de livros infantis, tendo publicado 3 livros: “A menina das cores”, “O macaquinho feliz” e “As aventuras de Metálica”. "O incentivo à leitura na infância é fundamental para que os leitores construam o hábito de ler durante toda sua vida. E nada melhor que comemorar o dia nacional da literatura infantil proporcionando uma divertida contação de histórias para nossas crianças. Com a contação de histórias, além de incentivarmos a leitura por meio do lúdico, também aproximamos as crianças do ambiente da biblioteca, facilitando sua interação com os livros e seu consequente despertar de interesse por eles. Além disso, a escritora Rita Candido mora em São Carlos, e é de extrema importância a criação de vínculos e valorização dos profissionais da nossa região, divulgando e apoiando seu trabalho, aumentando sua visibilidade e, assim, criando essa conexão com nosso público," finalizou.

