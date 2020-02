Bebê de 4 meses morre após grave acidente na Washington Luis

Bebê chegou a ser socorrido por populares, mas não resistiu - Crédito: Arquivo Pessoal

Uma fatalidade marcou de forma trágica um acidente na tarde deste domingo, 2, na rodovia Washington Luís (SP-310), quando um bebê de 4 meses morreu.

O acidente aconteceu próximo ao km 268, região do posto de combustíveis Morada do Sol, em Araraquara. A mãe da pequena vítima disse que dirigia seu Prisma, de Araraquara quando a filha tossiu e ela olhou para trás para ver o que aconteceu e perdeu o controle do veículo que atingiu violentamente uma contenção de concreto.

O bebê chegou a ser socorrido por populares em estado grave até o Hospital São Francisco. Porém não resistiu aos ferimentos e morreu. A mãe, com ferimentos da boca, passou por atendimento médico. (com Araraquara 24 Horas)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também