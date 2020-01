Bandido é morto ao trocar tiros com o BAEP

Bandido foi baleado após trocar tiros com o BAEP - Crédito: X-Tudo Ribeirão

Uma troca de tiros na madrugada desta sexta-feira, 24, avenida Governador Mário Covas, em Ribeirão Preto, terminou com um criminoso morto.

Uma equipe do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizava patrulhamento preventivo e ao depararem com um veículo sob uma ponte com pessoas em atitude suspeita em seu interior tentaram a abordagem, mas foram recebidos a tiros.

Os PMs revidaram e um suspeito foi morto no local. Os comparsas fugiram.

Em revista pelo veículo, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12 e várias munições do mesmo calibre, além de um colete balístico e um artefato explosivo.

O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), de São Paulo foi acionado para fazer a detonação do artefato. Diligências foram realizadas no intuito de prender os demais suspeitos. Mas ninguém foi detido. (com X Tudo Ribeirão).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também