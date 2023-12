Banco do Povo de Ibaté tem condições especiais para negociar dívida

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté comunica que o posto do Banco do Povo Paulista, vinculado ao Governo do Estado e localizado junto ao Poupatempo Ibaté, está chamando seus clientes que estão inadimplentes para renegociação de dívidas.

O órgão destaca que quem estiver em débito com seu empréstimo no sistema do Banco do Povo deve efetuar a regularização, pois o não pagamento mediante renegociação oferecida poderá acarretar na negativação junto à Serasa e inclusão no Cadin.

Os descontos em juros e multas podem chegar a 99% do valor se o pagamento for à vista, 75 % se for parcelado em até 18 vezes e 50 % para parcelas de número 19ª a 36ª. Para que a renegociação tenha efeito, a primeira parcela deverá ser paga em até cinco dias úteis após a liberação para a operação. Caso contrário o processo será cancelado.

Segundo o agente de crédito do BPP de Ibaté, Mário Henrique Narcizo, o valor total dos contratos em inadimplência está próximo de R$120 mil. “Justamente cientes dessas dificuldades enfrentadas por quem empreende, é que o Banco do Povo Paulista – Posto Ibaté abre essa possibilidade de renegociação de seus empréstimos, com descontos nos valores dos juros e multas das parcelas em atraso”, enfatiza.

“Além de ter o CNPJ da empresa e nome (CPF do Cliente), bem como o nome (CPF dos avalistas), excluídos das restrições da Serasa e Cadin estadual, o cliente poderá ser atendido com o refinanciamento da dívida em até 36 vezes conforme alguns critérios preestabelecidos pelo banco”, informa ainda o agente.

Para viabilizar a renegociação, os clientes interessados devem ir pessoalmente ao posto do Banco do Povo de Ibaté, localizado na Rua Eduardo Apreia,770, Jardim Mariana, Unidade do Poupatempo Ibaté.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também