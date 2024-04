Assistência Social de Ibaté entrega lembranças de Páscoa para idosos e crianças do serviço de convivência

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, na última quinta-feira, 28, distribuiu ovos e presentes de chocolate em homenagem à Páscoa. A lembrança que é para adoçar a data especial foi entregue a todos os frequentadores do Centro de Convivência da Melhor Idade, Programa Criança Feliz, Espaço Amigo e ao grupo de extensão do trabalho do Serviço de Convivência de Fortalecimento de vínculos do município, que estão presentes nos bairros da cidade.

O Grupo da Melhor Idade celebrou a Páscoa com muita animação. Os participantes realizaram suas atividades diárias e logo em seguida receberam os ovos de chocolate. Já nos bairros, durante as atividades, os Grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foram agraciados com os mimos de Páscoa. As famílias acompanhadas pelo Programa Criança Feliz, receberam guloseimas de chocolate, entregues pelas visitadoras do Programa. Uma iniciativa que teve como objetivo proporcionar um momento de alegria e doçura para as crianças, que ficaram felizes e encantadas com a surpresa.

Parella manifestou sua admiração aos integrantes dos Programas assistidos pela Prefeitura e falou sobre a importância das ações realizadas pela Administração Municipal em benefício dos idosos e do público atendido pela Secretaria. "Respeitamos muito a Melhor Idade de Ibaté que representa as famílias do nosso município. São pessoas que ajudaram a construir nossa cidade", disse.

O gestor também enalteceu os trabalhos realizados pela Secretaria de Assistência Social. "Essas confraternizações na semana da Páscoa, são singelas homenagens com todo respeito e carinho da nossa Administração", concluiu o prefeito.

