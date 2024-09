Assalto a carro-forte mobiliza Polícia na região

SIGA O SCA NO

TOR - Tático Ostensivo Rodoviário - Crédito: imagem ilustrativa

Um assalto a um carro-forte na rodovia Cândido Portinari, em Franca, por volta das 19h, mobiliza força policial da região, inclusive de São Carlos. Dezenas de viaturas e equipes especializadas foram mobilizadas para cercar os criminosos,que fugiram sentido Batatais.

Houve troca de tiros com policiais militares e segundo informações, o vigilante de uma propriedade rural foi baleado e foi socorrido em estado grave.

As buscas se concentram entre as cidades de Restinga e Batatais, com apoio de helicópteros e cães farejadores.

