Araraquara tem primeiro caso suspeito de coronavírus

Araraquara tem seu primeiro caso suspeito de coronavirus, atendido na rede privada da cidade. Trata-se de homem de 34 anos, recém chegado da Alemanha.

De acordo com Dr. Walter Figueiredo, diretor do USP Serviço Especial de Saúde de Araraquara Faculdade de Saúde Publica (SESA), todo o protocolo vêm sendo seguido, no sentido de salvaguardar também todas as pessoas que ele teve contato. O homem está gripado e não se sentia bem quando procurou atendimento na rede privada da cidade, após chegar de viagem da Alemanha. Todos os exames foram colhidos e o homem permanece em casa sendo monitorado.

Dr. Walter afirma que a Saúde de Araraquara está preparada para agir em caso de coronavirus, pois a doença vem de localizações geladas onde se propaga com mais facilidade, e no Brasil onde temos alta temperatura o vírus pode não resistir, “mas caso tenha propagação estamos preparados” afirmou o médico.

Todas as pessoas que tiveram contato com o suspeito estão sendo monitoradas até que o resultado dos exames chegue à cidade. Dr. Walter disse que ainda não tem uma data certa para que o Instituto Adolfo Lutz, envie de volta o resultado. (RCIA)

