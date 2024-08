Araraquara completa 207 anos nesta quinta-feira (22); confira a programação

SIGA O SCA NO

Cidade de Araraquara - Crédito: divulgação

A programação gratuita de aniversário de 207 anos de Araraquara, nesta quinta-feira (22), vai começar na madrugada. A primeira ação será às 4h30, a tradicional Corrida Beto pela Fé, no Parque Infantil, ode atletas da cidade percorrerão 207 voltas no parque para marcar a comemoração.

A programação segue com o desfile cívico, a missa de aniversário da cidade na Basílica São Bento, o Choro das Águas Especial, Festa da Cidade e Morada do Sound. Lembrando que no dia 22, o transporte público será gratuito, conforme ocorre todos os anos.

Programação Completa

4h30: Tradicional Corrida Beto pela Fé (207 voltas).

Local: Parque Infantil (Rua São Bento, entre Avs. Prof. Jorge Corrêa e São Geraldo – Centro).

8h: Desfile Cívico "Araraquara, 207 anos: Cada canto do país mora em nós".

Local: Avenida Bento de Abreu (trajeto: entre a Rotatória da CTA até Rotatória do Monumento do Soldado Constitucionalista).

12h: Tradicional Missa de Aniversário da Cidade.

Local: Basílica São Bento (Rua Padre Duarte, 1308 – Centro).

16h: Choro das Águas - Especial 207 anos de Araraquara.

Local: Praça do Daae – Fonte Luminosa (Rua Napoleão Selmi Dei, 26 - Vila Harmonia - próxima ao Gigantão).

Feira de Artesanato e Comboio Food Trucks.

Festa da Cidade

Local: Distrito Araraquara (antigo CEAR - Rua Ivo Antonio Magnani, s/nº - Fonte Luminosa).

A partir das 14 horas:

Vitor e Gustavo;

Moysés Rico;

Patrycia e Manuella;

Lucas e Luan;

Dani e Danilo;

DJ Prodígio;

Carlinhos P.O.Box.

Dalmi Júnior (17h30);

Di Propósito (21h).



Entrada gratuita, mas pode ser solidária. O Fundo Social de Solidariedade receberá as doações de alimentos na portaria da festa para serem destinadas às entidades cadastradas e às famílias que mais precisam.

Morada do Sound

Local: Teatro de Arena Prefeito Benedito de Oliveira (Av. Adhemar Pereira de Barros, s/nº – Melhado).

A partir das 16h:

Jah Ben I;

Dubplay Sound System;

Feira de artesanatos.



Entrada gratuita. Realização é dos coletivos de sistema de som Dubplay e African Descendente, com apoio da Secretaria Municipal da Cultura e Fundart.

Leia Também