Após disparos de arma, homens são detidos em Ibaté

Crédito: Divulgação/PM

Dois homens foram detidos por porte ilegal de arma no final da tarde deste sábado (27) em uma propriedade rural na cidade de Ibaté.

Em patrulhamento de rotina, policiais militares foram acionados para comparecer no local conhecido como "paredão", pois vizinhos teriam escutado disparos e gritos.

Em um pasto os PMs localizaram os acusados que informaram que estavam praticando tiro ao alvo e que tinham toda documentação da pistola e do revólver.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial e os envolvidos liberados após pagamento de fiança. As armas e as munições foram apreendidas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também