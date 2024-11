Compartilhar no facebook

Um caminhão carregado com filé de peixe tombou na noite desta quarta-feira (6) após um acidente no quilômetro 188 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí.

Segundo a Artesp, condutor relatou que perdeu o controle do veículo devido à aquaplanagem. O veículo trafegava pela da direita quando deslizou na pista molhada e tombou. Apesar do susto, o motorista não se feriu. O veículo já foi removido do local e o trânsito segue normalmente.

