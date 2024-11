Após 15 dias lutando pela vida, jovem não resiste e morre

César não resistiu aos ferimentos - Crédito: Amauri Jr.

Após duas semanas de luta pela vida, o jovem César Augusto Nascimento, de 22 anos, faleceu na madrugada desta sexta-feira (15), às 4h, devido aos graves ferimentos causados por um acidente envolvendo sua moto e uma caminhonete.

O acidente ocorreu no início de novembro, por volta das 22h, na Avenida Ludwig Eckes, no Jardim Santa Rosa, em Matão. César trafegava em sua Honda CG 150 no sentido Marchesan-São José quando, no cruzamento com a Rua Durval de Souza, foi atingido por uma caminhonete Fiat Toro conduzida por uma mulher.

Com o impacto, César foi lançado ao solo, sofrendo ferimentos graves no rosto e em outras partes do corpo. A motorista da caminhonete não sofreu ferimentos.

O Samu, com sua unidade de suporte avançado (USA), prestou os primeiros socorros no local e encaminhou o jovem ao Pronto Socorro, onde ele foi submetido a exames antes de ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Carlos Fernando Malzoni.

Após 15 dias internado, César não resistiu aos ferimentos. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira no Cemitério Municipal de Matão. A tragédia comoveu amigos e familiares, que lamentaram a perda do jovem.

