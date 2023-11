Ao ver o 'ex', mulher perde controle e colide carro em portão em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Rota das Notícias

Um caso de violência doméstica e acidente de trânsito foi atendido por policiais militares por volta das 20h15 desta segunda-feira, 6, na rua José Donatoni, na Vila Tamoio, em Ibaté.

Segundo consta, uma mulher de 28 anos dirigia seu Celta e recebeu um telefonema na mãe alertando que seu ex-companheiro, de 31 anos, estaria nas proximidades. Minutos depois, a vítima disse ter visto o acusado em uma Twister e se assustou. Perdeu o controle do carro e colidiu no portão de uma casa. Com lesões, foi socorrida ao hospital Hermínia Morganti.

A mulher disse que não teria sofrido nenhuma ameaça ou agressão do acusado. Porém, os PMs constataram que havia contra o homem, uma medida protetiva. Questionado, disse que queria "apenas conversar com a ex-mulher". Diante dos fatos, ele foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

