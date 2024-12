Ano-novo: mais de 228 mil devem passar pela rodovia Washington Luís

Trecho de serra Washington Luís - Crédito: divulgação

Desde a meia-noite desta segunda-feira (30), a concessionária EcoNoroeste realiza a Operação Especial de Ano Novo nas rodovias sob sua administração. A iniciativa visa reforçar as ações operacionais para garantir segurança, fluidez e comodidade aos motoristas durante o período de festas.

O maior fluxo de veículos está previsto para a Rodovia SP-310, uma das mais importantes do Estado de São Paulo. Estima-se que 228.452 veículos transitem pela via, sendo 103.397 no sentido norte e 125.055 no sentido sul. A rodovia conecta a capital paulista à região Noroeste, passando por cidades estratégicas como São Carlos, Araraquara, Rio Claro, Catanduva e São José do Rio Preto.

A concessionária alerta os motoristas para respeitarem os limites de velocidade, manterem atenção redobrada e utilizarem os canais de atendimento da EcoNoroeste em caso de emergências.

