Aniversário de Ibaté terá show gratuito com a dupla Zé Henrique e Gabriel

Zé Henrique e Gabriel - Crédito: reprodução Instagram

A Prefeitura Municipal divulgou nesta terça-feira, 21, a agenda das Festividades em comemoração aos 131 anos de Ibaté. Os eventos acontecerão entre os dias 25 de maio e 30 de junho.

Entre os destaques, estão o tradicional Desfile Cívico e o XXXIII Rodeio de Ibaté, além da Quermesse na Igreja Santo Antônio, a 3ª Etapa do Circuito Caminho das Águas de Motocross, o Festival Esportivo, o Torneio Municipal Amador de Futebol, o Jogo das Estrelas, e um show com a dupla sertaneja Zé Henrique e Gabriel.

A programação terá início no dia 25 de maio, sábado, às 21h, na Pirâmide da Mata do Alemão, com a apresentação da Rainha, Princesa e Madrinha do XXXIII Rodeio de Ibaté. A abertura do evento será feita por Pedro Vitor e Mariana, seguida por um show da dupla Luiz Miguel e Daniel. Nos dias 1º e 2 de junho, a partir das 19h30, acontecerá a Quermesse na Igreja Santo Antônio, no Jardim Mariana.

De 6 a 9 de junho, será realizado o XXXIII Rodeio de Ibaté, considerado um dos maiores eventos do estado de São Paulo e do país no segmento. A programação inclui apresentações de Ana Castela, Gustavo Mioto, as duplas Israel & Rodolffo, Hugo & Guilherme, UsAgroboy e o encerramento com Matheus & Kauan. A entrada será 1kg de alimento (exceto sal e açúcar).

De 7 a 9 de junho, a Quermesse da Igreja Santo Antônio continuará.

No sábado, 15 de junho, às 19h, haverá uma Missa de Cura e Bênçãos, presidida pelo padre José Antônio de Dourado, na Igreja Matriz João Evangelista.

No mesmo dia, na Pista de Motocross do Jardim Mariana, às 14h, ocorrerão treinos livres da 3ª Etapa do Circuito Caminho das Águas de Motocross. No domingo, 16 de junho, a partir das 11h, serão realizadas as Provas Oficiais da competição.

No Estádio Municipal Dagnino Rossi, entre os dias 17 e 21 de junho, será realizado o Torneio de Esportes Coletivos, às 19h, com Futebol Adulto, Futebol Society Feminino, Vôlei de Quadra e Basquetebol (masculino e feminino).

A programação continua no dia 22 de junho com o Festival de Karatê, no Ginásio Municipal Donato Ruscitto, às 9h, com os atletas do Projeto Esportivo Municipal e convidados.

Um dos eventos mais esperados é o show da dupla Zé Henrique & Gabriel, no sábado (22) às 21h30, na Pirâmide da Mata do Alemão. A dupla Zé Henrique & Gabriel possui nove álbuns e três DVDs gravados em 22 anos de carreira e inúmeros sucessos que se transformaram em hinos da música popular brasileira: “Dona do Meu Destino”, “Sem Direção”, “Um Louco”, “Instinto Animal” dentre tantos outros, fazem parte do repertório.

De 23 a 29 de junho, haverá o Festival de Esportes, às 19h, com Bocha, Beach Tennis, Futevôlei e Skate, no Complexo Esportivo Parrellão.

No dia 24 de junho, aniversário de 131 anos de Ibaté, às 9h, acontecerá o tradicional Desfile Cívico, na Avenida São João, com concentração em frente ao Paço Municipal. No mesmo dia, às 19h, o padre João Morales celebrará uma Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz.

O Ibaté Combate MMA será realizado no dia 29 de junho, às 18h, no Ginásio Municipal Donato Ruscitto, com atletas locais desafiando lutadores ranqueados.

As festividades se encerrarão no dia 30 de junho, no Estádio Municipal Dagnino Rossi. A programação final inclui a Corrida Sicredi – Ibaté 131 anos, com largada às 7h30 e um percurso de 5km. Em seguida, às 8h15, acontece a final do Torneio Amador de Futebol. Para concluir as celebrações, às 10h, haverá uma partida de futebol entre a Seleção Master de Futebol e a Seleção de Ibaté.

Leia Também