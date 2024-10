Animais recebem tratamento especializado após queimadas

SIGA O SCA NO

07 Out 2024 - 09h41

07 Out 2024 - 09h41 Por Da redação

Cachorro-do-mato, um dos animais resgatado - Crédito: divulgação

Em meio ao cenário de destruição produzido pelas inúmeras queimadas registradas recentemente em diversas regiões do Estado de São Paulo, equipes de resgate e centros de reabilitação parceiros da concessionária Eixo SP têm trabalhado constantemente para cuidar dos animais silvestres feridos por queimaduras, inalação de fumaça ou outros ferimentos decorrentes dos incêndios.

Quando localizados na faixa de domínio da concessionária, esses animais são encaminhados para atendimento especializado de parceiros como a Associação Protetora de Animais Silvestres de Assis (Apass) e o Parque Ecológico de São Carlos. Nos últimos dias, a Apass recebeu mais de 20 animais feridos em razão das queimadas. Entre as espécies mais afetadas estão aves e pequenos mamíferos. Muitos desses animais foram encontrados debilitados, com sequelas severas que dificultam sua reabilitação e retorno à natureza.

De acordo com a associação, todos foram medicados, contudo, dois filhotes de cachorro-do-mato e um gato-do-mato não retornarão para natureza devido às sequelas das queimaduras. Os filhotes de cachorro-do-mato sofreram várias lesões provocadas pelo fogo e um deles ficou cego de um olho por queimadura na retina. Praticamente a mesma lesão verificada no gato-do-mato que, além dos danos no olho que o deixaram cego, também teve queimaduras severas e precisou amputar parte de uma das patas.

Ainda segundo a Apass, a maior parte das aves recebidas pela associação chegaram intoxicadas pela fumaça e receberam cuidados especializados. Entre as aves resgatadas estão filhotes de periquito-rei, gaviões-carcarás e gavião-carijó, entre outras espécies.

Orientação para resgate

A recomendação tanto da Apass quanto da concessionária para a população é não tentar resgatar animais feridos por conta própria, evitando assim risco de ferimentos para a pessoa e de agravamento da lesão do animal. A orientação caso um animal seja encontrado ferido às margens da rodovia é acionar as autoridades competentes, como a Polícia Militar Ambiental (190), o Corpo de Bombeiros (193) ou a Eixo SP pelo serviço gratuito 0800 170 8998. A concessionária deslocará profissionais treinados para avaliar o ferimento do animal e, se necessário, acionará apoio especializado para o resgate.

"É importante que ao encontrar um animal ferido nas proximidades da rodovia, os usuários nos comuniquem imediatamente pelo serviço 0800. Quanto mais rápido o animal receber atendimento especializado, maiores são as chances de recuperação", afirma o coordenador de Meio Ambiente da Eixo SP, Alex Montagner.

Segundo ele, outra recomendação aos usuários é que fiquem atentos ao passarem por trechos de rodovias próximos a focos de incêndios. Além da redução da visibilidade provocada pela fumaça, há o risco de animais adentrarem a pista fugindo do fogo. "Nessa situação de fuga, eles podem cruzar as rodovias de forma inesperada. Por isso, é importante que os motoristas redobrem a atenção nesses trechos", orienta.

