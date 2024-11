Ambulância capota na SP-330

Compartilhar no facebook

Uma ambulância capotou após uma manobra brusca para evitar uma colisão na rodovia Anhanguera (SP-330) em Santa Rita do Passo Quatro na madrugada desta quarta-feira (6). Segundo informações da Artesp, o condutor relatou que um veículo de marca e modelo desconhecidos teria fechado sua passagem, obrigando-o a desviar rapidamente para a esquerda.

Com a manobra, a ambulância saiu da pista, atravessou o canteiro central e capotou, ficando tombada de forma transversal no canteiro. Equipes de emergência foram acionadas e realizaram o atendimento no local, contudo o condutor sofreu apenas ferimentos leves.

