Alunos da rede municipal de Ibaté retornam às aulas nesta quarta-feira

Cerca de 4,3 mil alunos da rede municipal de Educação retornam às aulas nesta quarta-feira, 5, nas 14 unidades escolares de Ibaté, após o recesso escolar do final de ano.

A secretária-adjunta de Educação e Cultura, Fátima Donizeti Heck Vaz, ressalta que os alunos encontrarão escolas, diretores, coordenadores, professores e funcionários preparados para recebê-los com muito carinho. “A volta às aulas é sempre um momento especial para nossos alunos, pais e professores, um importante período de recomeço e reencontro”, comentou.

O prefeito José Luiz Parella lembra que os professores estão sempre em busca de aperfeiçoamento e cursos de capacitação para melhor atender os alunos. “Nossos educadores são capacitados e comprometidos em oferecer sempre o melhor ensino aos nossos alunos, com o objetivo de formar cidadãos de bem e prontos para o futuro em sociedade”, afirmou.

Além dos cursos disponibilizados aos docentes, todos os alunos recebem uniformes escolares, sendo o masculino composto de duas camisetas, shorts e agasalho de frio (com jaqueta e calça) e o feminino de duas camisetas, saia shorts e também o agasalho para o inverno, oferecidos, gratuitamente, pela prefeitura.

“O uniforme, além de trazer segurança, também coloca todas nossas crianças em aspecto de igualdade, vestidas com a mesma roupa, inibindo valores consumistas e a valorização de roupas de marca, além de garantir a segurança delas por causa da padronização de vestimenta, evitando também comparações e ações desrespeitosas, até mesmo o bullying”, destacou o prefeito.

MERENDA NAS FÉRIAS

Destaque nacional e modelo copiado por dezenas de municípios do país, durante o período de férias e recesso escolar, mais um ano, os alunos tiveram a oportunidade de se alimentar no programa “Merenda Nas Férias”. A ação garantiu aos jovens de Ibaté uma refeição de qualidade mesmo no período que estão de recesso escolar. “Enquanto estivermos administrando o município, esse programa vai continuar na nossa cidade, pois faz muito bem às nossas crianças que, muitas vezes, só contam com esse alimento oferecido nas escolas”, contou Zé Parella.

IBATÉ EM FÉRIAS

Novidade no final de ano, a Prefeitura de Ibaté, através das Secretarias Municipais de Promoção e Bem-Estar Social; Esportes, Turismo e Lazer; Cultura; Saúde; Educação; Transporte; Merenda e Guarda Municipal, iniciou o projeto “Ibaté Em Férias”, que teve como objetivo oferecer, no período de férias escolares de janeiro, opções de lazer para preencher o tempo livre das crianças, de forma prazerosa e ao mesmo tempo construtiva, por meio do desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas, artísticas, culturais, sociais e turísticas. As atividades aconteceram na Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianoni, no bairro Jardim Cruzado. Todos receberam café da manhã e lanches, diariamente, além de um alimento mais reforçado, no horário de almoço, em parceria com o projeto Merenda nas Férias.

O encerramento das atividades contou com as apresentações especiais do Olaf, da Elsa e da Anna, do filme Frozen, além do Baby Shark e Homem Aranha, que encantaram as crianças. “Foi um sucesso essa iniciativa, tanto que o prefeito Parella ampliou o projeto para mais dias. Temos certeza que essa iniciativa deve continuar nas próximas férias escolares”, destacou o diretor Raul Seixas II.

