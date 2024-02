Alunos da Rede Municipal de Ensino retornam às aulas em Ibaté

s aulas na Rede Municipal de Ensino de Ibaté retornaram nesta quarta-feira (14), para mais de 4,3 mil estudantes. O primeiro dia de aula para os alunos do ensino fundamental foi momento de reencontrar os colegas, abraçar professores, receber as orientações e novidades em mais um ano de muito conhecimento.

Na educação infantil, o dia foi de recepção e conversa com os pais. Esse contato é o momento de uma importante conversa onde os pais ou responsáveis podem informar às professoras sobre a rotina e os hábitos dos filhos. Esse diálogo é importante para o desenvolvimento das crianças ao longo do ano letivo.

A Prefeitura de Ibaté reafirma seu compromisso com a educação, proporcionando um ambiente propício ao desenvolvimento integral dos estudantes. "É importante destacar que a presença e o acompanhamento da família em todas as ações da instituição são fundamentais para o êxito educacional e o crescimento integral dos alunos", comentou a Secretária de Educação, Danielle Chaves.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, ressaltou que a volta às aulas é um período cercado de expectativas, tanto por parte dos alunos quanto dos professores, diretores, coordenadores e funcionários. "A volta às aulas é um momento muito especial para todos, e nossos professores são capacitados e comprometidos em oferecer sempre o melhor ensino para nossos alunos, com o objetivo de formar cidadãos conscientes e críticos. Um excelente ano letivo para todos", destacou o chefe do Executivo.

Merenda nas férias

Assim como acontece anualmente no período de férias e recesso, os alunos tiveram a oportunidade de continuar se alimentando nas escolas com o Programa Merenda nas Férias.

A ação garante às crianças de Ibaté uma refeição de qualidade mesmo no período que estão de férias. "Observamos que muitos alunos tinham uma boa refeição apenas quando estavam nas escolas, por isso resolvemos implantar o Programa Merenda nas férias, há anos vêm dando certo", observou o prefeito.

A merenda nas férias atraiu um grande número de crianças, sendo que a alimentação oferecida seguiu as orientações das nutricionistas que realizam um rigoroso acompanhamento, sendo as refeições preparadas pelas cozinheiras da Rede Municipal de Ensino em parceria com a equipe do CPA. "Nosso principal objetivo é a saúde e o bem-estar dos alunos, além da importante contribuição para que, ao retornarem das férias, mantenham o mesmo rendimento escolar, sem nenhum risco de déficit ou queda no rendimento escolar", finalizou Zé Parrella.

