Aluno leva choque em bebedouro e fica desacordado em Itirapina; Prefeitura emite nota

Bebedouro - Crédito: Pixabay

Na manhã de hoje, 30, um incidente envolvendo um aluno do terceiro ano do Ensino Fundamental ocorreu na E.M.E.F. Prefeito José Cruz, em Itirapina. Segundo a nota divulgada pela escola, o aluno, que possui comorbidade, estava descalço no parque de areia durante uma aula de Educação Física. Ao beber água no bebedouro, ele levou um choque e ficou desacordado brevemente.

Imediatamente, a equipe escolar acionou o SAMU e notificou a família e o Conselho Tutelar. A direção acompanhou a criança até o Hospital São José, onde foi atendida com urgência. O aluno encontra-se lúcido e respondeu normalmente a todas as perguntas. Ele foi encaminhado para a cidade de Rio Claro para exames adicionais.

A escola mobilizou a psicóloga para tranquilizar os demais alunos que presenciaram o ocorrido. Após retornar do hospital, o diretor informou às turmas que o aluno estava bem, aliviando as preocupações.

A nota também esclareceu que o bebedouro havia passado por manutenção no início de outubro, mas apresentou problemas na semana seguinte. A empresa responsável foi acionada para reparos e já iniciou o processo de substituição do equipamento em garantia.

