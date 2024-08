Alunas de escola estadual se envolvem em briga dentro da sala de aula

SIGA O SCA NO

Alunas da Escola Estadual Dr. Pirajá da Silva, em Ribeirão Bonito, ser envolveram em uma briga dentro da sala de aula na manhã desta terça-feira (27).

Outros alunos registraram as cenas com celulares. O SCA recebeu um vídeo que mostra a briga envolvendo as alunas. Segundo informações, sobrou até para uma professora que tentou apartar a confusão. Os motivos não foram divulgados.

Abaixo nota enviada pela Secretaria Estadual de Educação

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo repudia qualquer tipo de violência, dentro ou fora do ambiente escolar. Assim que percebeu o ocorrido, funcionários agiram para separar a briga. As estudantes não ficaram feridas e o seus responsáveis foram imediatamente contatados para tomarem ciência das medidas disciplinares cabíveis, entre elas, o acompanhamento remoto das aulas durante esta semana.

A equipe regional do Conviva acompanha o caso e trabalha em ações para conscientização sobre a cultura de paz na unidade. A Diretoria de Ensino de São Carlos e a equipe gestora da unidade estão à disposição da comunidade escolar para mais esclarecimentos.

