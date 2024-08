Ajudante de motorista morre em colisão entre dois caminhões

Um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões tirou a vida de um jovem de 20 anos na madrugada deste sábado (10), no Km 226+800 metros da SP-330, em Porto Ferreira, SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, Júlio César Pereira da Mota estava como ajudante no caminhão conduzido por G.N.A., 29 anos, que disse que transitava pela rodovia e visualizou o caminhão à sua frente, mas não conseguiu perceber inicialmente que ele estava com a velocidade reduzida e quando percebeu que iria ocorrer a colisão, freou o máximo que pôde e desviou para a esquerda, mas não conseguiu evitar bater na traseira do caminhão, justamente com o lado em que estava Júlio César, que foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia, até o Hospital Dona Balbina, mas faleceu durante o trajeto e seu corpo foi encaminhado ao IML.

G.N.A. também se feriu e foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou ao mesmo hospital, onde foi medicado, liberado e conduzido ao plantão policial, para esclarecimento dos fatos.

O motorista do outro caminhão não se feriu, mas foi convidado a realizar o teste de etilômetro, que teve resultado de 0,21 mg/l. Ele também foi conduzido ao plantão policial, onde disse que seguiu pelo acostamento até atingir a velocidade de 60Km/h e só então acessou a faixa de rodagem, mas logo em seguida sentiu um forte impacto na traseira do caminhão e parou para ver o que tinha acontecido.

As causas do acidente serão investigadas.

