Água da represa do Broa é considerada limpa pela Cetesb

O Carnaval se aproxima e muita gente vai passar os dias de descanso no Balneário Santo Antonio, conhecido como Broa, em Itirapina.

Quem for se refrescar na represa, pode ficar tranquilo, pois segundo o último boletim mensal da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a água foi considerada limpa, portanto, própria para o banho. Os testes foram feitos em frente a rampa dos barcos e na frente da lanchonete.

Desde 2017 a Prefeitura Municipal resolveu monitorar a represa com medições periódicas, analisando a real situação da água.

O boletim de balneabilidade pode ser acessado pelo site da Cetesb.

CLASSIFICAÇÃO

Conforme a resolução 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), as águas doces destinadas à recreação, são classificadas próprias ou impróprias. Quando própria, ela é subdivida em categorias: satisfatória, muito boa e excelente. Para ser considerada própria dentro das 3 categorias é necessário que pelo menos 80% de um conjunto de 5 amostras analisadas consecutivamente sejam classificadas como própria. Na categoria excelente o valor máximo é de 250 coliformes fecais, ou 200 Escherichia Coli ou 25 Enterococos por 100 mililitros de água que, é o parâmetro usado para classificação de balneabilidade conforme a resolução do CONAMA citada acima.

BANDEIRA VERDE

Interessante observar que o limite de tolerância para as águas serem consideradas próprias é de até 800 Escherichia Coli por 100 mililitros de água. Portanto, todos os valores dentro desses intervalos classificam-se a água como própria para efeito de balneabilidade. Em todas as medições realizadas e analisadas no laboratório da CETESB/Campinas, o maior valor medido até hoje foi de 102 Escherichia Coli por 100 mililitros de água, classificando a água da Represa do Broa como própria, uma das melhores do Estado de São Paulo, tratando-se de balneabilidade, ou seja, uso para lazer e banho. Por isso a bandeira verde da CETESB hasteada em alguns pontos da represa.



