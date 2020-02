Agentes penitenciários encontram anotações sobre crime organizado na camiseta de visitante

Na camiseta da jovem, "recados" do crime organizado - Crédito: Divulgação

Uma jovem de 19 anos foi detida domingo, 23, na penitenciária “Joaquim de Sylos Cintra”, em Casa Branca, durante o procedimento de revista.

Agentes penitenciários perceberam as irregularidades por meio da imagem produzida pelo scanner corporal. Ao ser questionada, a companheira de um detento confessou que estava com informações do crime organizado escritas no lado avesso da camiseta que usava.

A visitante foi encaminhada ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. O preso que seria visitado foi isolado, preventivamente para procedimento disciplinar.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa que as pessoas as quais são flagradas tentando entrar nas unidades prisionais com materiais proibidos são suspensos do rol de visitas, temporariamente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também