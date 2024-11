Adolescente morre afogado durante excursão escolar em Brotas

Compartilhar no facebook

Gabriel Souza Martins Morreu afogado - Crédito: Arquivo pessoal

Na tarde desta terça-feira (19), o adolescente Vitor Gabriel Souza Martins, de 16 anos, morreu afogado durante uma excursão escolar no município de Brotas (SP). Ele era aluno de uma escola particular de Rio Claro (SP). O caso ocorreu em um clube situado no km 127,5 da Rodovia SP-225.

De acordo com a Polícia Militar, o desaparecimento de Vitor foi registrado por volta das 16h. Equipes de resgate foram acionadas e, às 17h42, seu corpo foi localizado submerso no rio. O Corpo de Bombeiros realizou a retirada do corpo e confirmou o óbito no local.

A monitora responsável permaneceu no local para acompanhar a ocorrência e notificar os pais do adolescente, enquanto os demais alunos e professores retornaram a Rio Claro. Os pais de Vitor compareceram ao clube, onde foram informados sobre a fatalidade.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro para realização dos exames necessários. A perícia foi acionada, e o caso está sendo investigado para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

O Complexo Educacional Eduq, onde Vitor estudava, decretou luto oficial nos dias 20 e 21 de novembro. Em nota oficial, a instituição lamentou profundamente o ocorrido, reafirmou seu compromisso em colaborar com as autoridades e se comprometeu a prestar assistência à família e à comunidade escolar. "Estamos comprometidos em prestar todo o apoio necessário aos familiares e em priorizar o cuidado e suporte a todos os envolvidos. Nos solidarizamos com todos que estão afetados por essa perda irreparável e expressamos nossas sinceras condolências à família enlutada."*

O velório de Vitor Gabriel Souza Martins será realizado no dia 21 de novembro, das 7h30 às 11h30, no Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro.

