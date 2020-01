Adolescente é acusado de traficar drogas na própria casa

Crédito: Divulgação

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por volta das 3h45 desta sexta-feira, 31, acusado de praticar tráfico de drogas na casa onde reside, na rua Elias Issa, em Ribeirão Bonito.

Uma viatura da PM foi até o local e viram o infrator no quintal da casa. Abordado, confessou o crime e disse que a droga estaria no banco traseiro de um Escort, dentro de uma garrafa pet. No interior dela havia 93 pinos de cocaína. Durante revista ao adolescente, havia no bolso de sua bermuda, R$ 30.

Detido, foi encaminhado ao plantão policial e posteriormente liberado para a mãe.

