Acusado de envolvimento na morte de travesti é absolvido; corpo foi desovado em São Carlos

Bruna Torres - Crédito: arquivo pessoal

O tribunal do júri absolveu o homem que era acusado de participar da morte da travesti Bruna Torres, cujo corpo foi encontrado com pés e mãos amarrados em setembro de 2019, em uma mata às margens da rodovia SP-215, em São Carlos.

O julgamento ocorreu nesta terça-feira (17), no Fórum Criminal de Araraquara. Os jurados acataram a tese da defesa e absolveram Cario Augusto Rodrigues Oliezer da acusação de homicídio triplamente qualificado, entretanto, ele foi condenado a pena de 2 anos pelo crime de ocultação de cadáver, com pena a ser cumprida no regime semiaberto.

O caso foi desvendado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos, que não época tinha como delegado titular, Dr. Gilberto de Aquino.

O crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 800 que Bruna teria contraído em uma pensão na Vila Furlan, onde se hospedava em Araraquara.

Tiago Augusto Chiarelli, de 30 anos, conhecido como “Tamy” ou “Tamiris”, era dono da pensão. Caio Augusto Rodrigues Oliezer, de 25 anos era seu namorado. Outras duas pessoas foram indiciadas pelo crime.

