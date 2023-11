Acusado de embriaguez, motorista se envolve em acidente de trânsito em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um acidente de trânsito terminou com uma pessoa ferida por volta das 20h45 desta segunda-feira, no Jardim das Palmeiras, em Ibaté. O motorista em questão é acusado de dirigir embriagado.

Segundo consta em boletim de ocorrência, o motorista de 45 anos dirigia seu Santana pela rua Mauro Ferreira Corrêa e no cruzamento com a rua Horácio Petrilli ocorreu a colisão em um ônibus dirigido por uma mulher de 33 anos que teria informado aos GMs que atenderam a ocorrência, que estaria na rua preferencial e tentava a conversão quando teve o coletivo atingido pelo motorista do Santana que negou a versão.

Com ferimento no nariz, o motorista foi encaminhado ao hospital Hermínia Morganti e os GMs perceberam que ele estaria alterado. Indagado, disse que ingeriu bebida alcoólica. Os envolvidos foram encaminhado à CPJ e o motorista concordou em fornecer amostra de sangue para ter a constatação se dirigia sob efeito de álcool. Ele foi encaminhado à Santa Casa para o devido procedimento.

