Acidentes simultâneos provocam congestionamento na Washington Luís

Um dos veículos envolvidos ficou com a frente destruída - Crédito: Rota das Notícias

Dois acidentes simultâneos, foram registrados na altura do km 247 da rodovia Washington Luís e mobilizaram equipes de socorro e Polícia Rodoviária no final da tarde desta quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi. Felizmente ninguém se feriu.

Um Honda Fit, trafegando no sentido Ibaté - São Carlos, se deparou com um caminhão saindo de uma estrada de terra próximo a um ponto de saída de caminhões de cana. A condutora precisou frear bruscamente, o que ocasionou a colisão violenta do Fiat Argo que seguia logo atrás. O impacto jogou o Honda Fit para o outro lado da pista.

Segundo acidente:

No mesmo local, um Renault Logan e um Ford Fusion, ambos de uma garagem de veículos em São Carlos e a caminho de um feirão em Ibaté, se envolveram em outro acidente. O Ford Fusion colidiu na traseira do Logan.

Equipes da EcoNoroeste e da Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência, controlando o trânsito e prestando socorro aos envolvidos. Apesar da gravidade dos acidentes, não houve vítimas. O acidente ocasionou lentidão no trânsito no km 247 da Washington Luís, no sentido Ibaté - São Carlos.

