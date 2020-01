Acidente mata mulher e deixa dois feridos na SP-330

Carro ficou destruído após o impacto - Crédito: Revista Daquele Modelo

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (23), na rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro. Outra mulher e um bebê de 1 ano e cinco meses ficaram feridos.

Segundo informações da página Revista Daquele Modelo, a colisão aconteceu por volta das 5h30. A motorista do Honda Fit com placas de Ribeirão Preto seguia no sentido interior/capital, quando perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e atingiu um caminhão que seguia no sentido oposto.

A motorista morreu no local. A passageira de 39 anos ficou presa nas ferragens e foi encaminhada à Santa Casa de Santa Rita. Já o bebê sofreu uma fratura no fêmur e foi levado para o Hospital das Clinicas em Ribeirão Preto.

As causas do acidente serão investigadas.

