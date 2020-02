Acidente mata motociclista na Washington Luis

Um motociclista perdeu a vida em um grave acidente ocorrido na manhã deste sábado (29), no Km 163 da rodovia Washington Luís (SP-310), no município de Cordeirópolis, SP.

De acordo com informações, um Hyundai com placas de Santa Gertrudes, SP, ocupado por quatro pessoas seguia pela rodovia no sentido capital – interior, quando bateu na traseira de uma moto e foi parar no canteiro lateral.