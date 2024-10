Acidente envolvendo carretas é registrado na Washington Luís

No começo da manhã desta sexta-feira (25), um acidente envolvendo duas carretas causou transtornos no trânsito na rodovia, Washington Luís (SP-310), no local conhecido como "Chibaro", entre Ibaté e Araraquara. De acordo com informações da Artesp, os veículos seguiram pela faixa da direita quando o motorista de uma carreta Scania colidiu na traseira de uma carreta Iveco

Após o impacto, a carreta Scania ficou imobilizada entre o acostamento e a faixa da direita, enquanto a carreta Iveco foi parar no canteiro central. Equipes de resgate e da PMRv foram acionadas para controlar o fluxo de veículos, porém houve congestionamento. Neste momento a ocorrência já foi encerrada e o trânsito segue normalmente.

