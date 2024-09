Acidente envolve dois caminhõe e um ônibus na Washington Luís

Um acidente envolvendo três veículos de grande porte ocorreu na noite de ontem na Rodovia Washington Luís, em Araraquara.

De acordo com informações da Artespç, um ônibus colidiu na traseira de uma carreta Scania, que por sua vez atingiu outra carreta. A causa do acidente, segundo relato do motorista do ônibus, foi a baixa velocidade do veículo à frente, o que impossibilitou uma manobra evasiva a tempo.

Apesar da colisão, nenhuma pessoa se feriu no acidente. Os passageiros do ônibus foram transferidos para outro veículo da mesma empresa e seguiram viagem. Os condutores dos três veículos envolvidos também não solicitaram atendimento médico e continuaram suas jornadas.

As causas do ocorrido serão investigadas.

