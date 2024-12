Acidente entre ônibus da Cometa e carreta deixa dois feridos

Motorista do ônibus sendo socorrido - Crédito: Rápido no Ar

Na noite deste sábado (01), um ônibus da viação Cometa colidiu na traseira de uma carreta no km 149 da rodovia Anhanguera, na região de Limeira.

O motorista do ônibus ficou preso às ferragens, sendo necessário o suporte do Corpo de Bombeiros para retirá-lo. Ele foi resgatado às 22h12 e encaminhado ao hospital de Limeira com ferimentos moderados. Uma segunda vítima, com ferimentos leves, também foi socorrida.

O acidente gerou bloqueios temporários no trânsito e desvio de tráfego. As causas do ocorrido ainda serão investigadas.

