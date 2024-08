Acidente entre caminhões interrompe o trânsito na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Um acidente com fuga foi registrado na manhã desta terça-feira (27/08), na Rodovia Washington Luís, em Cordeirópolis. Segundo informações colhidas no local, uma carreta seguia sentido interior/capital, quando foi atingida lateralmente por um caminhão que freou bruscamente e, em seguida, evadiu-se do local.

Com o impacto a carga de milho da carreta se espalhou pela pista, que precisou ficar interditada, mas neste momento o trânsito já foi liberado. Ninguém se feriu.

A Polícia Rodoviária foi acionada para atender a ocorrência.

